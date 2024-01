Sute de seniori trăiesc în centrele de îngrijire

Potrivit datelor oferite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj (AJPIS Sălaj), în anul 2023, la nivelul celor nouă centre sociale destinate îngrijirii și asistenței persoanelor vârstnice se află, în medie lunar, 220 de persoane. Numărul de locuri ocupate în centre fluctuează de la o lună la alta, din motive care țin în principal de: integrarea în familie, transferul acestora în alte centre, deces etc. Comparativ cu anii anteriori, numărul celor care se află internați în aceste centre de îngrijire este relativ același. La nivel de județ, există nouă astfel de centre care asigură asistență și sprijin seniorilor. Dintre acestea, unul este public și se află sub organizarea și dezvoltarea Primăriei Cehu Silvaniei, având o capacitate de 32 de locuri. Restul sunt centre private, după cum urmează: Centrul „Sfânta Vineri” din Zalău (75 de locuri), Centrul „Acasă” din Zalău (65 de locuri), Căminul pentru persoane vârstnice din Tihău (25 locuri), Căminul din Cehu Silvaniei (35 de locuri), Căminul din Sfăraș (35 de locuri), Căminul pentru îngrijirea persoanelor de vârsta a III-a din Dragu (15 locuri), Centrul de îngrijire și asistență din cadrul Mănăstirii Bic (20 de locuri) și Centrul din Românași (88 de locuri). AJPIS Sălaj ne-a informat că doar la Căminul din Tihău mai există patru locuri libere, celelalte centre fiind integral ocupate, ținând cont de capacitatea maxim autorizată. În perioada 1 noiembrie – 15 decembrie, conducerea instituției a dispus controale la toate cele nouă centre de îngrijire a seniorilor din județ. În urma controalelor efectuate s-au identificat anumite situații neconforme legate de o serie de aspecte organizatorice, majoritatea pe fondul revizuirii unor documente care trebuiau efectuate la o anumită perioadă stabilită. În total s-au emis 18 măsuri de remediere pentru problemele constate în teren. Niciuna din problemele identificate de echipa de control nu punea în pericol viața și sănătatea persoanelor aflate în centre. Potrivit conducerii AJPIS Sălaj, în acest an controalele vor continua, conform Planului Anual de Control al Inspecției Sociale care prevede campanii tematice cu caracter permanent pentru acest segment de servicii sociale. Prin urmare, echipele de control din cadrul instituției vor desfășura misiuni de evaluare, de monitorizare anuală și de monitorizare în vederea relicențierii. În conformitate cu Legea 197/2012, la fiecare din cele nouă centre din județ va fi efectuată cel puțin o misiune de monitorizare anuală. De asemenea, Mircea Vasile Pop – directorul executiv al AJPIS Sălaj, ne-a comunicat că instituția pe care o conduce „va da curs tuturor sesizărilor și petițiilor prin care se reclamă aspecte de încălcare a drepturilor și libertăților persoanelor vârstnice din județ”.

