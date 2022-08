Sute de sălăjeni au reclamat companii de zbor la Protecția Consumatorului

Numărul sălăjenilor care se plâng autorităților de serviciile oferite de companiile de zbor este în creștere, au anunțat astăzi oficialii Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj. Nemulțumirile au fost generate mai ales de nenumăratele întârzieri, dar și de alte incidente.

În vara acestui an, zeci de zălăuani aflați la Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca postau pe rețele de socializare mesaje de nemulțumire după ce au fost nevoiți să aștepte mai bine de 7 sau 8 ore avionul pentru a pleca spre destinația de vacanță. Așa s-a transformat pentru acești oameni mult așteptata vacanță de vis într-un coșmar. Prezent la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, comisarul-șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, a explicat că sunt sute de persoane care au depus sesizări în urma problemelor pe care le-au avut cu serviciile oferite de anumite companii aeriene. Dorel Fechete a adăugat că populația trebuie să cunoască drepturile pe care le are atunci când alege să călătorească cu avionul. Potrivit autorităților responsabile cu protecția consumatorilor, dacă întârzierea avionului este mai mare de 4 ore, călătorii trebuie să primească de la compania aeriană în primul rând apă și mâncare. În cazul în care situația se agravează, călătorii pot solicita inclusiv cazare sau returnarea banilor, situația fiind diferită de la caz la caz. Fechete a mai punctat că prea puțini sunt călătorii care își cunosc drepturile, iar multe companii aeriene, mai ales cele cu servicii ieftine, nu le oferă sprijin clienților lăsați să aștepte cu orele în aeroport sub pretextul că nu li s-a cerut sprijin.

Fotografie cu caracter ilustrativ