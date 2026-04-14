Sute de motocicliști sunt așteptați la Zalău. Începe marșul „Respect în trafic”

Cluburi moto din mai multe județe, alături de prietenii lor din Ungaria, se reunesc pentru a transmite un mesaj comun: Respect și responsabilitate în trafic. Punctul de întâlnire a fost stabilit în parcarea Value Center din Zalău, în data de 22 mai, la ora 10. Plecarea este programată în jurul orei 12, iar prima destinație este orașul Baia Mare. Marșul va continua spre Seini, Satu Mare, Tășnad, Oradea, Salonta și se va încheia în Ungaria, a doua zi.

Campania este una care promovează respectul în trafic. Apreciez că este o acțiune binevenită, dar completez spunând că este nevoie ca regulile de circulație să fie respectate nu doar de conducătorii autoturismelor, camioanelor etc, ci și de motocicliști și pietoni.