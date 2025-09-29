Sute de copii din Jibou, învățați să protejeze natura

Primăria Orașului Jibou, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Octavian Goga”, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Brantner Environment SRL și Brantner Servicii Ecologice SRL, a organizat prima ediție a evenimentului „Școala Verde”, eveniment desfășurat zilele trecute. „Credem că fiecare copil trebuie să cunoască și să-și însușească norme de comportament ecologic, care să asigure echilibrul între sănătatea individului, a societății și a mediului înconjurător. Totodată, este importantă formarea unei atitudini de respingere față de comportamentele care încalcă aceste norme. Prin această activitate ne dorim să stimulăm interesul copiilor pentru cunoașterea ecologiei, să le oferim oportunitatea de a desfășura activități cu caracter practic, demonstrativ și experimental, care contribuie la protejarea mediului. Implicarea noastră – a părinților, cadrelor didactice și a tuturor factorilor educaționali din comunitate – este esențială pentru crearea unui mediu sigur, curat și sănătos pentru toți”, a declarat primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco.

