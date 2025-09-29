Diversitatea lingvistică, marcată de elevii de la API Zalău

Proiectul educațional „Learn a Language, Gain a Soul!”, ediția a V-a, desfășurat la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a marcat, recent, Ziua europeană a limbilor străine. Proiectul educațional a fost coordonat de profesoara Denisa Spătar, aceasta apreciind că evenimentul este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, multilingvismul și învățarea limbilor străine pe durata vieții.

Manifestarea organizată la nivel european are ca obiectiv atragerea atenției publicului, dar mai ales a elevilor, asupra importanței învățării limbilor străine vorbite în Europa. Elevii clasei a IX-a B, dirigintă, profesoara Aniela Lung, și coordonați de profesoara Denisa Spătar, au promovat diversitatea culturală și lingvistică a Europei prin mai multe momente educaționale și artistice, prin conceperea și prezentarea mai multor mesaje, dar și prin proiecte inedite.

Credit foto: Rut Ghiran, clasa a IX-a B