Sute de copii au primit gratuit ghiozdane și rechizite printr-un progam al Episcopiei Sălajului

Între 15 august și 8 septembrie, Episcopia Sălajului, în parteneriat cu Asociația Filantropia Porolissum, a derulat, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, proiectul social „Un ghiozdan pentru fiecare”, dedicat sprijinirii elevilor și a familiilor acestora la început de an școlar. Conform Episcopiei Sălajului, prin intermediul acestei inițiative, aproape 300 de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare au ajuns la copiii din 11 unități de învățământ din județul Sălaj. „Gestul nu a însemnat doar un sprijin material, ci și o expresie a grijii și a dragostei Bisericii față de tânăra generație, reafirmând angajamentul de a contribui la prevenirea abandonului școlar și la încurajarea parcursului educațional al copiilor. Astfel de proiecte arată că pentru Biserică educația nu este separată de viața spirituală, ci este o parte esențială a misiunii sale. Un ghiozdan oferit la început de drum devine un simbol al încrederii și al speranței, al grijii pentru suflet și pentru minte deopotrivă. Episcopia Sălajului transmite, prin acest demers, un mesaj limpede: investiția în educația copiilor este o lucrare sfântă, menită să clădească un viitor luminat de credință, de responsabilitate și de valorile creștine”, este mesajul Episcopiei Sălajului.

Foto: Episcopia Sălajului