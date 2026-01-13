Șimleuanii își pot achita impozitele și taxele

Șimleuanii își pot achita taxele și impozitele locale pentru anul în curs începând de marți, 13 ianuarie, după cum transmit reprezentanții Primăriei orașului Șimleu Silvaniei.

Potrivit autorităților, contribuabilii, atât persoanele fizice, cât și cele juridice, își pot plăti impozitele și taxele locale cu debit -impozite/taxe pe clădiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport, precum și taxe de reclamă și publicitate – acestea fiind încasate începând cu această săptămână.

Pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor la ghișeu, în numerar sau prin intermediul POS, se acordă o bonificație de 7% pentru persoanele fizice și de 5% pentru persoanele juridice.

Mai mult, plata cu anticipație a impozitelor si taxelor prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți Online – ghiseul.ro, șimleuanii au parte de o bonificație de 10% pentru persoanele fizice si 8% pentru cele juridice.