Suntem din ce în ce mai puţini. În Sălaj, mai multe decese decât naşteri

Natalitatea în județul Sălaj este într-o continuă scădere. Dovada în acest sens este un raport emis de Direcția Județeană de Statistică Sălaj cu privire la “Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Sălaj în luna ianuarie 2022” care indică faptul că numărul născuților‐vii înregistrați în prima lună a acestui an a fost de 167 de persoane, în scădere cu 23,4 la sută față de luna decembrie a anului 2021 şi cu 6,2 la sută față de luna ianuarie a anului trecut. De asemenea, rata de natalitate în Sălaj, în luna ianuarie a acestui an, a fost de 8,3 născuți‐vii la 1000 locuitori (10,8‰ în luna decembrie 2021 şi 8,8‰ în luna ianuarie 2021).

Mai multe decese decât naşteri

Numărul decedaților înregistrați, în prima lună a acestui an a fost de 281 de persoane, în scădere cu 5,4 la sută față de luna decembrie 2021 şi cu 20,2 la sută față de luna ianuarie a anului 2021. Rata de mortalitate, în luna ianuarie 2022, a fost de 14,0 decedați la 1000 locuitori (14,8‰ în luna decembrie 2021 şi 17,4‰ în luna ianuarie 2021). Sporul natural înregistrat, în luna ianuarie 2022, indică un deficit al născuților‐vii față de cel al decedaților de 114 persoane (‐79 persoane în luna decembrie 2021 şi ‐174 persoane în luna ianuarie 2021). Potrivit sursei menţionate, în luna ianuarie a acestui an s‐a înregistrat un caz de deces în primul an de viață, mai puțin cu două cazuri față de luna decembrie a anului trecut și cu trei cazuri față de luna ianuarie 2021. Rata mortalității infantile, în luna ianuarie a anului în curs a fost de 6,0 decedați sub un an la 1000 născuți‐vii (13,8‰ în luna decembrie 2021 și 22,5‰ în luna ianuarie 2021).

