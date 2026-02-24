Starea monumentelor istorice din Sălaj, dezbătută la inițiativa ziarului Magazin Sălăjean (VIDEO)

Cotidianul Magazin Sălăjean a organizat luni, 23 februarie 2026, masa rotundă „Starea monumentelor istorice din județul Sălaj”. Evenimentul a fost găzduit sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin amabilitatea managerului Daniel Săuca. La eveniment au participat prefectul județului Sălaj – Claudiu Bîrsan, primarul municipiului Zalău – Florin Florian, directorul Direcției pentru Cultură Sălaj – Doina Cociș, managerul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău – Corina Bejinariu, arhitectul șef al județului Sălaj – Aletta Popovici, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – Daniel Săuca, directorul Asociației „Țara Silvaniei” – Paul Maghiu, Bogdan Ilieș și Valeria Lehene din partea Ambulanței pentru Monumente Sălaj, Csok Azsolt – consilier al ministrului Culturii, un reprezentant al Episcopiei Sălajului, istorici, arheologi și alte persoane interesate.

Un demers necesar

În cadrul întâlnirii a fost prezentată o situație amplă privind starea celor mai importante monumente istorice din județul Sălaj. Unele au fost salvate, altele au fost puse în siguranță, dar sunt și cele care au ajuns în colaps, aproape de prăbușire. Demersul acestui eveniment îi aparține directorului Magazin Sălăjean, jurnalistul Daniel Mureșan. Evenimentul a fost salutat de autoritățile publice locale și județene, care au venit cu propunerea de organizare periodică a unor astfel de mese rotunde. Toată discuția a început de la tragicul eveniment petrecut recent în orașul Cehu Silvaniei, acolo unde turnul Bisericii Reformate s-a prăbușit. Câte monumente se mai află în pericol, câte au început să cadă, se poate face ceva, cine este responsabil, unde trebuie cerut ajutor, ce este de făcut? Sunt câteva întrebări la care s-a căutat răspuns în cadrul întâlnirii. Castelul Wesselényi din Jibou, castelul din Dragu, clădirea Colegiului Național „Silvania” din Zalău, mai multe biserici, sunt doar câteva exemple de monumente aflate în pericol și asupra cărora trebuie intervenit în regim de urgență.

Casa „groazei” din Zalău

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre imobilul poreclit „casa groazei” din Zalău, imobil aflat în spatele clădirii Instituției Prefectului Sălaj. Imobilul a ajuns într-o stare exterioară deplorabilă și reprezintă un pericol pentru trecători. Potrivit istoricului Marin Pop din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, clădirea este un monument istoric sălăjean mai puțin cunoscut. Este vorba despre casa în care a locuit Gheorghe Pop de Oarța, primul prefect al Sălajului de după Marea Unire. În această casă a luat ființă Consiliul Național Român al comitatului (județului) Sălaj, în frunte cu Gheorghe Pop de Oarța, la 11 noiembrie 1918. De asemenea, câteva zile mai târziu au fost aleși delegații oficiali ai cercului electoral al Zalăului, care au participat la Adunarea Națională de la Alba Iulia și au semnat Unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918. V-am prezentat foarte pe scurt evenimentul, dar îl vom prezenta pe larg în săptămânile următoare. Le mulțumim tuturor participanților și lui Daniel Săuca pentru sprijinul oferit.