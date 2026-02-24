Dacian-Mihai Onică – „Salvator de onoare al anului 2025 la nivelul județului Sălaj”

În semn de recunoaștere a profesionalismului, devotamentului și rezultatelor deosebite obținute de-a lungul activității sale îndelungate și exemplare, în cadrul prezentării bilanțului activității pe anul 2025 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, plutonierului adjutant șef Dacian-Mihai Onică i-a fost înmânată insigna onorifică „SALVATOR DE ONOARE al anului 2025 la nivelul județului Sălaj”. Comandant echipaj în cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău, Dacian se află în slujba armei pompierilor din anul 2006, remarcându-se permanent prin competență, stăpânire de sine și abilitatea de a gestiona cu eficacitate situații de urgență complexe.

„Prin pregătirea temeinică și implicarea constantă, a contribuit la îndeplinirea misiunilor operative la cele mai înalte standarde profesionale. Încă din anul 2011, odată cu operaționalizarea serviciului SMURD la nivelul județului Sălaj, își desfășoară activitatea în cadrul echipajelor de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, fiind parte activă a acestui sistem încă de la început. Activitatea sa în cadrul intervențiilor SMURD este una remarcabilă, participând, doar în anul 2025, la peste 200 de cazuri, în cadrul cărora a avut un rol esențial în salvarea și protejarea vieții persoanelor aflate în situații critice”, este mesajul conducerii ISU Sălaj.

Dintre intervențiile desfășurate se distinge misiunea din luna octombrie a anului 2025, în localitatea Camăr, la un caz de naștere în curs, complicată cu hemoragie severă. Ca membru al echipajului de terapie intensivă mobilă care a gestionat această situație extrem de gravă, a acționat cu promptitudine, calm și eficiență, contribuind la stabilizarea pacientei și la asigurarea transportului în deplină siguranță al mamei și nou-născutului către unitatea spitalicească. „Această intervenție a reflectat nu doar o excelentă pregătire profesională, ci și empatie, discernământ și capacitatea de a lua decizii vitale sub presiune. Distincția evidențiază performanța profesională neîntreruptă, spiritul de sacrificiu și impactul real al activității sale în protejarea vieții și siguranței comunității. Prin rezultatele obținute, conduita ireproșabilă și devotamentul său, plutonierul adjutant șef Dacian-Mihai Onică este cel care confirmă în mod exemplar valorile profesiei de salvator.