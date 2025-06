Spartanul Cosmin Pașca, locul I la Maraton Apuseni

Liderul Spartan Training Group Zalău, Cosmin Pașca, a ocupat locul I la Maraton Apuseni msg systems, alergând 66 de kilometri în puțin peste șapte ore, diferența de nivel fiind de 3.200 de metri. Cosmin e Spartan în alergare, iar o parte din impresiile sale despre competiția desfășurată la începutul acestei luni au fost așternute pe pagina sa. „Sincer, nu prea am vrut să mă înscriu la această competiție, dar având în vedere că am făcut o cursă foarte bună la Transylvania 100, iar corpul a răspuns bine, am zis hai Cosmin, încă un antrenament cu public nu strică. La start câțiva ninjalăi, de data aceasta îi știam pe toți, destul de bine. No, începem. Surprinzător, dar colegii de suferință sunt foarte precauți în primii kilometri, ceea ce prevestea o cursă tactică și strânsă până la capăt. Ochii pe puls non-stop. Grijă mare la viteza de coborâre. Kilometrul 17: al doilea punct de alimentare mă găsește pe locul 6. Nicio panică, totul era în control. Urmează bucla <scărița belioara>, o porțiune care îmi place mult, deși e destul de dificilă. Până la kilometrul 27 reușesc să scurtez ecartul față de lideri și urc pe locul 3. Căldura își face simțită prezența și încep să fac dușuri în aer liber la fiecare punct de alimentare. Un litru de apă pe cap + un litru de apă pe spate = Love. Respect cu strictețe ritmul propus, iar la kilometrul 33 urc pe locul 2. De aici până la kilometrul 45 urmează o secțiune grea, pe care o știam bine și în care am încercat să fiu cât mai rezervat, să pot da drumul la iubire când e cazul. Kilometrul 45: liderul are 7 minute avans, destul de mult… Urmează o buclă de 21 de kilometri cu 600 + diferență de nivel. E o porțiune alergabilă, dar în soare arzător. Chiar dacă pe foaie această buclă arată ușoară, după 45 de kilometri cu 2500 + D , nu e chiar așa. Începe urmărirea liderului, dar sincer sunt destul de sceptic, avansul era măricel. Mă simt bine, șoldurile se desfac, reușesc să am o cadență bună, pot să împing în picioare, stomacul cere geluri, deci îi lux. Kilometrul 52: îl zăresc pe lider, la aproximativ 3 minute în fața mea. Exact de asta aveam nevoie. Știam că e șansa mea și că e doar o chestiune de timp până când devin <<Tête de la course>>. Kilometrul 56: trec în fruntea clasamentului, încrederea e la cote maxime, țin un ritm foarte bun pentru acel moment al cursei, iar până la finish mă lupt doar cu gândurile și reflecțiile mele. Primul Ultra câștigat nu se uită niciodată!”, este mesajul lui Cosmin.

