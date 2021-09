SORIN CÎMPEANU: ”Părinţii au dreptul să ştie dacă profesorii sunt vaccinaţi, în limitele GDPR”

Un părinte nu poate afla dacă un anumit profesor s-a vaccinat sau nu, cel mult părinţii pot cere conducerii şcolilor o situaţie statistică în legătură cu vaccinarea cadrelor didactice, dar nu o listă nominală, ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, explicând că legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal împiedică dezvăluirea unor informaţii de acest gen.

Ministrul educaţiei a fost întrebat la Digi24 dacă un părinte vaccinat are dreptul să ştie dacă profesorul care predă la clasa copilului său este vaccinat. „În limitele GDPR, da, are dreptul să ştie. (…) Numeric, şi nu nominal, pentru că nominal intră sub incidenţa GDPR. Protecţia datelor cu caracter personal este dincolo de dorinţa părintelui, de dorinţa dvs sau de dorinţa mea. Doar în măsura în care profesorul însuşi alege să spună, să facă public acest lucru: sunt vaccinat sau nu sunt vaccinat. Poziţiile părinţilor – pe care le înţeleg, şi eu ca părinte aş avea această curiozitate – sunt una, legea, uneori, este altfel”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Precizările vin în condiţiile în care ministrul sănătăţii, Ioana Mihăilă, întrebată dacă părinţii ar avea dreptul să se împotrivească intrării la ore a acelor cadre didactice care nu sunt vaccinate, declara la Digi24, săptămâna trecută, că părinţii ar trebui să ceară şcolilor situaţia profesorilor vaccinaţi şi nevaccinaţi. „Cred că profesorii ar trebui să se gândească să se vaccineze. Niciodată nu este târziu pentru vaccinare. (…) Cred că părinţii ar trebui să ceară şcolilor situaţia profesorilor vaccinaţi şi nevaccinaţi, ca să fie o chestiune transparentă şi pentru ca şi şcolile să promoveze mai activ vaccinarea în rândul cadrelor didactice”, a spus Ioana Mihăilă.

Întrebat dacă un profesor nevaccinat, netestat, netrecut prin boală mai poate preda fizic la clasă, Sorin Cîmpeanu a punctat: „Nu avem niciun fel de diferenţiere între profesorii vaccinaţi şi cei nevaccinaţi, dar aş vrea să spun încă o dată: profesorii sunt categoria socio-profesională care a înţeles cel mai bine importanţa vaccinării. Procentul la ultima interogare a fost de peste 60 la sută. Numărul în valoare absolută a fost de peste 185.000. (…) Nu există niciun alt domeniu în care să mai avem 185.000 de persoane vaccinate. Deci, profesorii se vaccinează. Vor fi, ca în orice domeniu şi profesori care, dincolo de cei care nu se pot vaccina pentru că au contraindicaţii medicale, nu vor ei să se vaccineze. Dar nu e nicio diferenţiere până la 6 la mie (rata de incidenţă de la care se intră în învăţământ online – n.r.)”, a arătat Sorin Cîmpeanu.

Întrebată, în urmă cu o săptămână, cum comentează faptul că există o proporţie destul de semnificativă de profesori nevaccinaţi, Ioana Mihăilă, ministrul sănătăţii, spunea că i se pare „cel puţin trist şi cu siguranţă îngrijorător”, conform Digi24.

Pe de altă parte, ministrul Sorin Cîmpeanu a anunţat că în urmă cu câteva zile a cerut instituţiilor de învăţământ o situaţie actualizată în privinţa vaccinării personalului. „Începând cu 1 septembrie, cei din învăţământul preuniversitar au revenit la şcoală şi răspund la acest chestionar: eşti vaccinat sau nu eşti vaccinat. Cei din învăţământul universitar de asemenea urmează şi ei să revină. Termenul este 8 septembrie pentru actualizarea acestui procent de peste 60 la sută”, a precizat ministrul educaţiei.

„Pe 8 septembrie, ei vor raporta către Ministerul Educaţiei. Dacă raportează către Ministerul Educaţiei, le-ar putea face publice şi pe site-ul fiecărei unităţi de învăţământ”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro