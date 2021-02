Soluţii simple pentru a ajunge în top 10 pe Google

Orice afacere prezenta online are sansa de a deveni vizibila in fata unui public vast. Cu asta te ajuta agentia de promovare ClickBrainiacs care orchestreaza campanii Google Ads. Teoretic, oricine poate face asta, dar nu toata lumea are experienta necesara pentru a putea gestiona o campanie asa cum se cuvine. Prin promovarea website-ului, propriul business devine mult mai cunoscut si are sansa de a se dezvolta considerabil, costurile implicate in acest sens fiind minime.

Mai rapid decat SEO

SEO ramane in continuare o necesitate in orice context si o buna optimizare isi poate arata rodul cateva luni mai tarziu. In schimb, uneori avem nevoie de rezultate care sa fie vizibile intr-un timp mai scurt, iar pentru asta exista Google Ads. De ce este totul mai rapid? Pentru ca in cazul acestor campanii te poti concentra pe mai multe cuvinte cheie in acelasi timp, pornesti si opresti campaniile oricand vrei, iar reclamele apar imediat in varful paginii pentru o vizibilitate maxima. Astfel, nu este nevoie de proceduri complicate si de alte batai de cap pentru ca imediat iti poti promova site-ul in top 10 Google, totul cu un minim de efort. Ca o comparatie, SEO reprezinta un ansamblu de proceduri pe termen lung si implica multa experienta si perseverenta.

Orice brand poate deveni mai cunoscut

Cu aceasta oportunitate de promovare a site-ului ai ocazia de a spune mai multe utilizatorilor despre brand-ul tau. Acesta este afisat in principal in fata celor care au toate sansele sa fie interesati de produsele si serviciile oferite, iar promovarea nu a fost niciodata mai simpla.

Nu uita de Gmail

Cu totii folosim emailul in ziua de azi, iar Gmail, clar se bucura de o mare popularitate. Astfel, o alta idee pentru a promova un site online este prin email marketing, costurile implicate sunt mici si, din nou, cu orchestrarea campaniilor te ajuta ClickBrainiacs.

Reintalnirea cu vizitatorii

Sunt multe beneficii aduse de promovarea website-ului prin Google Ads, iar unul dintre acestea este si posibilitatea de reconectare cu vizitatorii. Multi dintre cei care ajung pe un site poate ca nu intreprind nicio actiune in acel moment, insa reclamele pot fi adaptate in asa fel incat acestea sa le reaminteasca ulterior de vizita de pe site.

Monitorizarea continua a performantelor

Daca vorbim de alte modalitati de promovare care nu sunt online este dificil sa estimam succesul si impactul acestora. Totusi, prin intermediul promovarii website-urilor cu Google avem libertatea de controlare a bugetului, iar pe baza rezultatelor putem face adaptarile necesare pentru performante maxime. Astfel, stim cine a dat click pe reclama noastra, cate lead-uri a generat, ce volum de trafic a atras in mod direct Google Ads, care sunt cuvintele cheie cele mai eficiente, dar si care sunt costurile implicate. Bineinteles, pe aceasta cale nu doar ca determinam cat costa sa promovezi un website, dar o putem face in cel mai eficient mod posibil.

Informatii pretioase

Google Ads ne ofera o multime de informatii cu privire la obiceiurile utilizatorilor, iar pe baza acestora este mult mai simpla orchestrarea eficienta a campaniilor derulate. Datele oferite fac referire la timpul petrecut pe pagina, cate alte pagini de pe site au fost vizitate, care este bounce rate-ul, detalii despre vizitatorii noi si cei care se intorc si nu numai.

Cu un pas in fata competitorilor

Bineinteles, orice domeniu aduce o competitie stransa, in care este dificil pentru un brand sa se remarce. Totusi, pe baza datelor adunate pot fi identificate mai multe obiceiuri ale competitorilor, iar in functie de acestea campaniile sa se adapteze pentru si mai mult succes. Preturile pentru promovarea website-urilor pe aceasta cale sunt minime in raport cu beneficiile aduse, iar ClickBrainiacs te poate ajuta oricand.