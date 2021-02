O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”

O nouă carte semnată de Ovidiu Costinaș – „Identități și tendințe de dezvoltare rurală în sate de sub Muntele Șes” a apărut la Editura „Caiete Silvane” cu sprijinul Consiliului Județean (CJ) Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj.

Ovidiu Costinaș s-a născut la Zalău, în 13 februarie 1986, fiind fiul unor simpli muncitori, la acea vreme, ai uzinelor locale. Și-a petrecut mare parte a copilăriei în satul bunicilor materni, la Sîg, iar în acea perioadă a învățat ca, pe lângă dragostea de cunoaștere, să aprecieze acele locuri despre care lansează un studiu în această publicație. A fost elev al Școlii Generale nr. 7, actualmente Liceul de Artă „Ioan Sima”, dar a absolvit gimnaziul la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”. A urmat apoi cursurile Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, la profilul pedagogic, fiind astfel calificat ca învățător, profesie pe care și azi o practică cu drag. Studiile universitare de licență le-a urmat la specializarea Filosofie din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, loc în care l-a întâlnit pe profesorul universitar Traian Vedinaș, cel care mai târziu avea să îi devină mentor și îndrumător. După absolvirea facultății a urmat două programe de masterat, unul în cadrul Școlii de Studii Academice Postuniversitare „Ovidiu Șincai” din București, iar celălalt program de masterat, la îndemnul mentorului său, l-a urmat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. După trei ani de pribegie în diverse ocupații, în 2013 și-a început activitatea în învățământ, fiind apoi admis la Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, sub îndrumarea mentorului său, domnul profesor universitar Traian Vedinaș. A fost profesor pentru învățământul primar la școlile din Horoatu Crasnei și Mirșid, iar în prezent îndeplinește aceeași calitate la Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, școală în care se bucură de aprecierea colegilor și a elevilor. Ovidiu Costinaș a contribuit la cele două ediții ale monografiei județene Sălajul la Centenar, apărute în 2018 și 2020 la Editura „Caiete Silvane” a CCAJ Sălaj. Identităţi şi tendinţe de dezvoltare rurală în sate de sub Muntele Şes are la bază teza sa de doctorat susținută în anul 2017, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Prefaţa cărții, semnată de prof. univ. dr. Traian Vedinaş

„Cartea de faţă este o lucrare ştiinţifică, elaborată în cadrul şcolii doctorale sociologice din Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Ovidiu Costinaş este absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din aceeaşi Universitate. În cadrul acelei facultăţi a audiat şi cursul de Sociologie Generală, predat de subsemnatul. A urmat apoi masterul de comunicare la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. În discuţiile pe care le-am avut, m-a bucurat faptul că vine dintr-o localitate sălăjeană: Sîg, vecină cu satul meu natal, Lazuri, sat care în 1947, când m-am născut, aparţinea comunei Sîg. A fost sârguincios ca student, iar ca doctorand a aplicat mult mai bine decât alţii instrumentele de lucru metodologice: observaţia participativă, interviul şi chestionarul. Prelucrarea bazei de date obţinute alcătuieşte lucrarea de faţă, o contribuţie ştiinţifică originală, dintr-o salbă de sate de la izvoarele Barcăului despre care localnicii au izvodit o zicală: „Sîgu, Tusa şi cu Malu/ Preoteasa-i capitala”. Lucrarea a fost elaborată în spiritul monografiei sociologice, al lucrărilor coordonate de Henri Stahl: Nerej – un sat dintr-o regiune arhaică şi Traian Herseni: Drăguş – un sat din Ţara Oltului, urmând însă trecerea de la monografii locale la monografia de tip regional, ilustrată de şcoala sociologică clujeană, de către Ion Aluaş, prin cercetările sociologice regionale Ţara Oaşului şi Munţii Apuseni. O vreme, geografii au numit înălţimile păduroase pe sub care curge Valea Barcăului – Munţii Plopişului. În 1993, în Atlasul turistic şi rutier al României, n-a mai figurat denumirea de sus, ci aceea de Muntele Şes, care e mai aplicată realităţii geografice pe care o reprezintă. Muntele Şes e un platou întins de la Ponoarele comunei Negreni până în marginea satului Iaz din comuna Plopiş. Mai demult, localnicii din satele sălăjene îl treceau pe jos, din Preoteasa până în satele bihorene în care vindeau „pălincă”, singura sursă de venit sigur pentru ţăranii sălăjeni, cum a confirmat şi cercetarea sociologică de la Cizer din 1993, coordonată de Ion Aluaş şi aplicată de Marin Dan, cercetător ştiinţific la Laboratorul de Sociologie al UBB, înfiinţat de acelaşi Aluaş, un glorios fiu al Sălajului în sociologia europeană, în care a reprezentat sociologia românească din 1963, printr-o comunicare despre sociologia monografică. Fiind o lucrare cu perspectivă regională, sinteza lui Ovidiu Costinaş, Identităţi şi tendinţe de dezvoltare rurală în sate de sub Muntele Şes se înscrie în această paradigmă de gândire şi acţiune sociologică, îmbogăţind poziţionarea Sălajului pe harta sociologiei româneşti, după izbânzile lui Ion Aluaş (Gârboul Sălajului), Ovidiu Bădina (Buciumi) şi Gheorghe Sişeştean (Lozna, Răstoci). Lucrarea mai dovedeşte şi adevărul că sociologia mai este şi anchetă sociologică de teren, nu numai sondaj de opinie, cu iz electoral, totdeauna şi manipulator”, a scris în prefața volumului prof. univ. dr. Traian Vedinaş. Volumul a apărut cu sprijinul CJ Sălaj și al CCAJ Sălaj.