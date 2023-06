Soiuri de roşii care se pretează să fie crescute în solar

Din ce in ce mai des cultivatorii de legume se folosesc de un solar pentru a-si creste acolo culturile lor. Explicatia este simpla: obtii recolte mult mai devreme, iar plantele au acolo cele mai bune conditii pentru a se dezvolta asa cum trebuie. Si, daca ar fi sa alegem una dintre legumele pe care le gasim mereu cultivate intr-ul astfel de spatiu, cu siguranta rosiile ar fi pe primele locuri.

Gustul de odinioara

Din pacate, este din ce in ce mai greu sa regasim in rosiile din zilele noastre acel gust delicios din copilarie. Exista insa soiuri de rosii romanesti vechi care sunt atat de aromate si de bune, si care se preteaza de minune sa fie cultivate intr-un solar, asa ca daca acesta este scopul tau, randurile urmatoare sunt perfecte, deoarece vei afla cateva informatii interesante.

De ce sa cultivi rosii in solar?

In primul rand, este vorba despre a-i oferi familiei tale cele mai bune produse pentru consumul propriu. Exista o multime de soiuri rosii care iti pot aduce nu doar gustul bun, ci si o multime de efecte benefice pentru organism. Totusi, daca ne referim la soiuri de rosii romanesti, primul care ne vin in minte este aroma lor speciala, care nu poate fi confundata.

Sa alegi soiuri de rosii solar nu este chiar atat de complicat, iar avantajele sunt numeroase. Este vorba in primul rand de crearea acelui mediu in care ele sa se dezvolte armonios, ferite in special de factorii externi nefavorabili. In acel fel pierderile se reduc mult, culturile sunt mai bogate si chiar mai timpurii. In afara de faptul ca le poti folosi pentru consumul propriu, iti poti construi propria afacere, si daca stii sa o gestionezi asa cum trebuie, poate fi una foarte profitabila. Din ce in ce mai multi oameni sunt in cautarea de legume proaspete, organice, cu gust bun. De ce sa nu le oferi tu asta, contra cost?

Cele mai cunoscute soiuri de rosii pentru solar

Daca esti abia la inceput in ceea ce priveste cultivarea rosiilor in solar, iti spunem ca exista cateva soiuri care se preteazza mai bine la aceasta. Sa vedem, pe scurt, despre ce este vorba.

Momini Salzi sau Lacrimile Fecioarei

Este un soi este cunoscut pentru rosiile in forma forma de inima si dimensiunea mare a acestora, unele ajungand chiar si la jumatate de kilogram. Gustul lor este unul deosebit, si sunt recomandate in stare proaspata.

Inima de Bou

Toata lumea stie despre ce este vorba, pentru ca avem de a face cu un soi traditional de rosii. Greutatea unei rosii ajunge pana la 400 grame, iar gustul este pur si simplu delicios.

Rozov gigant

Un gust aparte si greutatea impresionanta a rosiilor, care ajung chiar si la 1 kg bucata sunt detalii pe care nu ai cum sa le ignori.

Tomate Kingset F1

Sunt perfecte atunci cand urmaresti culturi timpurii. Rosiile au o culoare intensa si de regula nu trec de 200 de grame bucata.

Tomate Ghittia

Sunt rotunde, ajung pana la 300 de grame bucata, si nu crapa chiar atat de usor ca alte soiuri. Daca vrei gustul rosiilor de odinioara, acesta este soiul pe care il cauti.