Cum îţi alegi locaţia pentru nuntă!

Ati decis impreuna ca vreti sa deveniti o familie, asa ca primul pas pe care il veti face impreuna este nunta. Exista o multime de pregatiri pentru acest moment special din viata fiecarui cuplu, dar printre acestea se afla si gasirea de o locatie nunta care sa fie exact ce este nevoie in cazul vostru. Usor de zis, greu de facut! De aceea, am decis sa iti venim in ajutor cu cateva informatii interesante in acest sens.

Tipul spatiului

Este primul detaliu care trebuie stabilit. Vreti o nunta de interior sau exterior? In functie de raspunsul la aceasta intrebare urmeaza sa iei o prima decizie. Ballroom nunta este o algere foarte populara, in special in randul viitoarelor mirese, care vor ca aceasta zi sa fie una in care sa se simta precum o printesa din povesti. Dar, evident, conteaza si alte aspect. Cuplurile care prefera nunta conventionala isi indreapta de regula atentia catre un restaurant sau o sala de evenimente. O alegere la fel de populara este si un salon de nunta Bucuresti, si chiar nu te poti plange din acest punct de vedere, deoarece gasesti multe astfel de locatii in Capitala.

O nunta in aer liber este plina de romantism, iti lasa mai multa libertate de a pune in aplicare unele idei despre cum vrei sa fie nunta ta, dar se potriveste de minune in special sezonului estival. Foarte romantica este si ideea de a organiza o nunta pe plaja, asa ca, dupa cum vezi, idei sunt destule, important este sa o gasiti pe cea care raspunde cel mai bine cerintelor voastre, din toate punctele de vedere.

Decorarea salii sau a spatiului

Chiar si un spatiu mic, atunci cand este decorat cu mult bun gust, devine dintr-o data o scena dintr-o frumoasa poveste de dragoste, a voastra. Totusi, trebuie sa recunoastem, este mult mai usor sa amenajezi un spatiu generos, pentru ca ai mai multe optiuni in acest sens. In Capitala exista si multe locatii unde iti poti organiza petrecerea de nunta care sunt cu adevarat feerice, iar unul dintre ele este si Princess Ballroom Events, care va transforma nunta voastra in ceva cu adevarat deosebit.

Bugetul

Da, si am ajuns la partea materiala. Oricat am fi incercat sa o evitam, este imposibil. De regula, atunci cand se hotarasc sa mearga pe acest drum, viitorii miri isi stabilesc un buget pe care vor sa il respecte. Si, de preferat ar fi sa o faci, pentru ca in caz contrar te vei adanci in niste cheltuieli prea mari si este posibil ca la final sa ai parte de surprize nu tocmai placute. Si nu ai vrea ca dupa nunta sa tot platesti la datorii, nu?

Numarul de invitati

Spatiul in care va avea loc nunta depinde si de numarul de invitati pe care preconizezi ca ii vei avea la nunta. De asemenea, in functie de numarul acestora se va stabili si aranjamentul meselor si scaunelor, se vor amplasa unele obiecte de decor si multe altele. Ar trebui sa iti iei o mica marja de eroare, in plus sau in minus, pentru ca mai rar se intampla sa inviti sa zicem 100 de familii si acestea sa fie prezente toate.

Nu e deloc simplu sa organizezi o nunta, dar daca faceti totul din timp si “cu cap”, cum se spune, sigur veti reusi in ceea ce v-ati propus!