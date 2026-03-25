Site-ul la control (II)

În era digitală, site-urile instituțiilor publice au devenit principalul canal de comunicare între administrație și cetățeni. Prin intermediul acestora, cetățenii pot afla informații utile despre servicii, programe, proiecte sau decizii administrative, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediile instituțiilor.

Un site oficial al unei instituții publice trebuie să fie clar structurat, ușor de accesat și actualizat constant. În general, aceste platforme includ secțiuni dedicate anunțurilor publice, comunicatelor de presă, legislației, programului de lucru, dar și informațiilor despre conducerea instituției. De asemenea, multe site-uri oferă formulare online sau posibilitatea de a descărca documente necesare pentru diverse solicitări.

Un alt element important îl reprezintă transparența. Publicarea bugetelor, a proiectelor aflate în dezbatere publică sau a rapoartelor de activitate contribuie la consolidarea încrederii dintre cetățeni și instituțiile statului. Astfel, site-urile devin nu doar surse de informare, ci și instrumente prin care administrația își demonstrează deschiderea față de comunitate.

Ne propunem un serial în care să analizăm succint siteurile din județ și să tragem un semnal de alarmă acolo unde lucrurile lasă de dorit.

3. Instituția Prefectului Județul Sălaj – https://sj.prefectura.mai.gov.ro/

Un site aerist, actualizat la zi, plin de informații utile. Petiții și formulare online ce te scutesc de drumuri. Programare online la pașapoarte, permise și înmatriculări auto.

Singura bilă neagră este prezența unor câmpuri ce nu au de a face cu Prefectura (ex. Proiecte de acte normative). Dar șablonul site-urilor județene vine de la centru, de la MAI. Acolo guvernanții mai au de lucru.

4. Primăria Cristolț – www.comunacristolt.ro

Primul fapt ce ne-a atras atenția – un site plin de greșeli gramaticale. Ultima Hotărâre de consiliu local e din anul 2021. Nu tu bilanțuri contabile sau formulare tip. Actualizarea la impozite și taxe e din 2012, urbanismul și protecția socială lipsesc cu desăvârșire. Turismul și economia au câmpuri goale pe site. Și altele, și altele, me-am plictisit să dăm doar de câmpuri goale.

E clar că lipsa de respect pentru locuitori e la ea acasă. Nu e vorba de bani. Completarea unor câmpuri ce pot ajuta cetățenii e de bun simț. Aici lipsește.

M. S.