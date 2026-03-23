Site-ul la control (I)

În era digitală, site-urile instituțiilor publice au devenit principalul canal de comunicare între administrație și cetățeni. Prin intermediul acestora, cetățenii pot afla informații utile despre servicii, programe, proiecte sau decizii administrative, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediile instituțiilor.

Un site oficial al unei instituții publice trebuie să fie clar structurat, ușor de accesat și actualizat constant. În general, aceste platforme includ secțiuni dedicate anunțurilor publice, comunicatelor de presă, legislației, programului de lucru, dar și informațiilor despre conducerea instituției. De asemenea, multe site-uri oferă formulare online sau posibilitatea de a descărca documente necesare pentru diverse solicitări.



Un alt element important îl reprezintă transparența. Publicarea bugetelor, a proiectelor aflate în dezbatere publică sau a rapoartelor de activitate contribuie la consolidarea încrederii dintre cetățeni și instituțiile statului. Astfel, site-urile devin nu doar surse de informare, ci și instrumente prin care administrația își demonstrează deschiderea față de comunitate. Ne propunem un serial în care să analizăm succint siteurile din județ și să tragem un semnal de alarmă acolo unde lucrurile lasă de dorit.

1. Primăria Zalău – www.zalausj.ro

O surpriză plăcută siteul edililor zălăuani. Totul actualizat, transparent, multe solicitări se pot rezolva online. Ghișeul.ro funcțional. Nu e chiar totul perfect: la secțiunea „Media” mai trebuie actualizare, s-au cam schimbat unele lucruri. Lucrările edilitare ale Citadinului sunt din 2024, investițiile în municipiu din 2022.

2. Primăria Almașu – www.comunaalmașu.ro

Siteul acesta scârțâie rău. Ultimul Proiect de hotărâre este din decembrie anul trecut. La fel și Hotărârile de Consiliu Local. Dacă vrei să plătești prin ghiseul.ro, uită. Aici nu se poate. Dacă ne uităm după site, ultimele achiziții ale primăriei s-au făcut în anul 2020. Secțiunile Registrul Agricol și Asistență Socială nu sunt disponibile. Ce spuneți domnule primar, faceți un efort pentru actualizare?

M. S.