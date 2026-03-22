Șimleuani dați dispăruți

Polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați sâmbătă seara cu privire la faptul că LINGURAR SERGIU ALBERTO, de 14 ani, LINGURAR EMANUEL, de 13 ani și LINGURAR LIVIA, de 13 ani, au plecat în mod voluntar de la un complex de servicii sociale din Șimleu Silvaniei, iar până în prezent nu s-au întors.

Semnalmente LINGURAR EMANUEL: înălțime 1,74m, constituție atletică, ochii căprui, păr blond.

La momentul plecării era îmbrăcat cu un hanorac de culoare crem și pantaloni de culoare negru.

Semnalmente LINGURAR SERGIU ALBERTO: înălțime 1,72m, constituție atletică, ochii negrii, părul negru.

La momentul plecării era îmbrăcat cu un hanorac de culoare gri, pantaloni din denim și pantofi sport de culoare albă.

Semnalmente LINGURAR LIVIA: înălțime 1,40m, ochii căprui, păr șaten.

La momentul plecării era îmbrăcată cu o vestă de culoare verde, pantaloni de culoare mov și încălțăminte sport.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minori sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!