Semnal de alarmă, tras la UNESCO, legat de expansiunea AI

Filosoful francez Eric Sadin a lansat un apel la o „luptă morală, politică şi de civilizaţie” împotriva dezvoltării inteligenţei artificiale generative (AI), subliniind pericolele pe care tehnologiile emergente le reprezintă pentru cultură, educaţie şi patrimoniul intelectual. Discursul său a fost susţinut la sediul UNESCO, la trei ani după lansarea ChatGPT şi în contextul proliferării sistemelor de AI generativă, capabile să producă texte, imagini şi muzică fără implicarea directă a creatorilor umani. „Există o luptă morală, politică şi la nivel de civilizaţie care trebuie purtată pentru copiii şi nepoţii noştri”, a declarat, potrivit AFP, Sadin, specialist în noile tehnologii. Filosoful francez avertizează că AI generativă este „imposibil de apărat” şi că acţiunea umană trebuie să fie imediată: „Depinde de noi să acţionăm înainte ca lucrurile să se dezvolte, să se instituţionalizeze şi să se consolideze, înainte să fie prea târziu pentru a mai interveni”.

• Riscurile pentru cultură şi educaţie

Sadin avertizează asupra consecinţelor majore pentru lumea culturală şi educaţională: AI generativă ar putea produce o „artă fără semnatar şi fără corp”, contribuind la dispariţia cunoştinţelor preţioase care constituie patrimoniul cultural secular. „Există o nevoie urgentă de a vedea uraganul care este pe cale să se abată asupra lumii culturii”, a afirmat filosoful. Apelul său vizează în primul rând producătorii culturali, artiştii şi publicul, nu politicienii, pe care Sadin îi acuză că „au renunţat şi visează doar să investească mai mult decât China, Statele Unite şi Europa în această cursă pentru modele lingvistice de amploare şi alte tehnologii similare”. Pentru a contracara efectele AI generative, Sadin propune adoptarea unei „logici a refuzului”. Astfel, editorii ar trebui să includă în contractele cu autorii o clauză care să certifice că textele nu au fost create cu ajutorul AI, iar platformele muzicale să implementeze proceduri tehnice pentru a verifica originea umană a melodiilor postate. În prezent, aproximativ 30% din muzica online ar fi generată de inteligenţă artificială. Filosoful merge chiar mai departe, sugerând ca publicul să se „dezaboneze în masă” dacă aceste măsuri nu sunt implementate rapid.

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a adoptat încă din 2021 un text de pionierat privind utilizarea etică a inteligenţei artificiale, stabilind cadre pentru reglementarea acestor tehnologii în diverse domenii, de la educaţie la cultură şi industrie creativă. Discursul lui Sadin se aliniază acestor iniţiative, evidenţiind necesitatea unor reguli clare şi a unui angajament ferm al actorilor culturali. Prin această poziţie, filosoful francez contribuie la dezbaterea globală privind rolul AI în societate, atrăgând atenţia asupra responsabilităţii colective de a proteja patrimoniul cultural şi de a menţine creativitatea umană în faţa algoritmilor care pot genera conţinut în masă, fără discernământ sau context istoric.

