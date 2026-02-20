Se deschide noua creșă din Zalău

Noua creșă din Zalău va deveni funcțională în data de 16 martie 2026, iar săptămâna viitoare își va deschide porțile pentru vizitatori. Pentru ca părinții să poată vedea condițiile de care vor beneficia copiii în noua creșă, în perioada 23 – 27 februarie, între orele 14 – 17, va avea loc Ziua Porților Deschise. În acest interval, părinții vor putea vizita sala de grupă, sala de mese, dormitorul, grupul sanitar și sala festivă. Tururile vor fi ghidate de personalul din cadrul Serviciului Unități de Învățământ al Primăriei. Creșa se află în Dealul Morii, strada Bistriței, nr. 5.

