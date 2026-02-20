Parlamentarul Liviu Fodoca, la un pas de bătaie în Senat

Senatul a fost, miercuri, scena unui scandal. Senatorul sălăjean Liviu Fodoca, din grupul „Pace – Întâi România”, a început să filmeze în sala de plen mai mulți senatori PSD. Datorită acestui fapt, senatorul social-democrat Ionel Floroiu a intervenit și l-a întrerupt pe Liviu Fodoca, în timp ce acesta o filma pe senatoarea Victoria Stoiciu. A urmat un schimb de replici între cei doi, moment în care situația a escaladat.

Reprezentanții grupului „Pace – Întâi România” susțin că senatorul Liviu Fodoca ar fi fost prins de gât și împins.

Mircea Abrudean, președintele senatului, a transmis că menținerea ordinii, respectarea regulamentului și desfășurarea lucrărilor parlamentare în condiții de normalitate reprezintă priorități instituționale și că astfel de situații nu vor fi tolerate. Potrivit unui comunicat al Senatului, președintele instituției a dispus, ca măsură imediată, aplicarea prevederilor regulamentare în vigoare și a solicitat chestorilor să gestioneze situația conform atribuțiilor legale și să asigure ordinea în sala de plen.

De asemenea, Comisia juridică a fost sesizată pentru a analiza incidentul și pentru a lua măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile din Regulamentul Senatului privind deontologia parlamentară, abaterile și sancțiunile aplicabile aleșilor.

Am cerut un punct de vedere din partea senatorului sălăjean, dar nu am primit răspuns.

M. S.