Sauvignon Blanc de la Domeniile Ostrov: expresia terroir-ului dunărean în pahar

Domeniile Ostrov valorifică potențialul remarcabil al soiului Sauvignon Blanc, oferind o ierarhie clară de etichete adaptate fiecărui tip de consumator. Producția, realizată integral de Domeniile Ostrov, beneficiază de microclimatul unic al Teraselor Dunării și al regiunii DOC Oltina, unde solul calcaros și briza fluviului contribuie la profilul aromatic intens al acestui soi alb.

Specificul Sauvignon Blanc la Ostrov

În arealul de la Ostrov, Sauvignon Blanc se remarcă printr-o aciditate vibrantă și note aromatice tipice, precum floarea de soc, teiul și fructele tropicale (ananas, grapefruit). Vinificarea se face cu tehnologii moderne, menite să conserve prospețimea tuturor soiurilor de struguri culese de pe cele 1.200 de hectare ale domeniului.

Ierarhia etichetelor Domeniile Ostrov

Portofoliul actual cuprinde mai multe game, prezentate în ordinea valorii și complexității lor:

Gama Noe: Este o gamă prietenoasă, destinată consumului curent. Vinul Noe Sauvignon Blanc este un vin demisec și este marcat de o prospețime debordantă și un echilibru bun între restul de zahăr și aciditate, fiind ideal pentru mesele relaxate în familie. În plus, gama cuprinde: Noe Rose, un vin demidulce, Noe Dry-Muscat și Noe Roșu un cupaj demisec din Fetească Neagră și Merlot.

Gama Naiada (Sec): O gamă inspirată de nimfele apelor dulci, Naiada Sauvignon Blanc este un vin sec, premiat, care pune accent pe tipicitatea soiului. Se remarcă prin claritatea aromelor florale și minerale, fiind vinificat exclusiv în tancuri de inox pentru a-și păstra puritatea.

Gama Legio / Legio Reserve (Premium): Aceasta reprezintă vârful de gamă. Legio Reserve Alb este adesea un cupaj sofisticat (Chardonnay & Sauvignon Blanc), maturat timp de 6 luni în butoaie de stejar. Procesul de maturare îi conferă note de miere și un postgust catifelat, transformându-l într-un vin de colecție cu o prezentare premium (sticle italiene și etichete inspirate de istoria romană a zonei).

De asemenea, mai găsim soiul Sauvignon Blanc și în gamele Premiat 0,75L și Vinăria Ostrov la 1,5L.

Opțiuni pentru volum: Bag-in-Box

Pentru evenimente sau consumul extins, Domeniile Ostrov oferă Sauvignon Blanc și în varianta Bag-in-Box (3L sau 10L). Acestea păstrează calitatea IG Terasele Dunării, oferind un raport calitate-preț excelent.

”Sauvignon Blanc ocupă un loc esențial în portofoliul Domeniile Ostrov, fiind unul dintre soiurile care reflectă cel mai bine caracterul zonei noastre. Influența Dunării și solurile calcaroase îi dau vinului un profil aromatic intens și bine conturat, iar prin diversitatea gamelor reușim să oferim consumatorilor variante potrivite pentru fiecare ocazie”, a declarat Cristian Constantin, somelier Domeniile Ostrov.

Despre Domeniile Ostrov

Domeniile Ostrov este un prestigios producător de vinuri situat în regiunea Dobrogea, România, o zonă renumită pentru condițiile ideale de vinificație. Cu o tradiție îndelungată în viticultură, Domeniile Ostrov combină metodele moderne de vinificare cu tehnicile tradiționale pentru a produce vinuri de înaltă calitate.

Portofoliul lor include vinuri roșii complexe, albe proaspete și roze elegante, fiecare cu un caracter distinct și o poveste proprie. Angajamentul lor pentru excelență și autenticitate se reflectă în fiecare sticlă, oferind o experiență senzorială remarcabilă și un gust autentic al regiunii Dobrogea.