Duminică, 9 noiembrie, militari și tehnică din Regimentul 69 Artilerie „Silvania” din Șimleu Silvaniei vor tranzita județele Sălaj, Cluj, Mureș, Sibiu și Brașov, având ca punct terminal Poligonul Cincu. Aici, în perioada 9 – 14 noiembrie, militarii regimentului se vor instrui, alături de alte trupe naționale și internaționale, în cadrul Exercițiului Multinațional „DACIAN FALL 2025” (DAFA 25). Activitatea este cuprinsă în Planul cu Principalele Activități și are ca scop creșterea nivelului de pregătire al militarilor.
Imagine cu rol ilustrativ
2 Thoughts to “Sălajul, tranzitat de trupe și tehnică militară”
Sâmbătă 09.11.2025 e……duminica
Succes baieti! Ne pregatim, putem, suntem in stare sa ne aparam! Ati progresat considerabil! Nu ne este frica de nimeni! Voi sunteti adevaratii patrioti, nu impostorii!!