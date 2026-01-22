Marea Britanie ia în calcul restricţionarea accesului copiilor pe reţelele de socializare

Ministrul britanic pentru tehnologie, Liz Kendall, a anunţat că guvernul va lansa o consultare privind accesul minorilor la social media, fiind avute în vedere măsuri care se referă inclusiv la creşterea pragului de vârstă şi la restricţionarea caracteristicilor de design care pot crea adicţie, potrivit dpa.

Conform sursei citate, Kendall a spus că inspectoratul şcolar va examina politicile şcolilor privind telefoanele mobile şi cât de eficient sunt acestea implementate.

Potrivit ministrului britanic, pentru părinţi vor fi elaborate îndrumări „bazate pe dovezi” cu privire la timpul adecvat de stat în faţa ecranelor de către copii cu vârste de 5-16 ani, a relatat dpa.

„Suntem hotărâţi să-i ajutăm pe părinţi, copii şi tineri să se ocupe de aceste probleme, printr-o soluţie durabilă care să le ofere copiilor copilăria pe care o merită, să le îmbunătăţească bunăstarea şi să îi pregătească pentru viitor”, a afirmat ministrul britanic, potrivit sursei citate.

Guvernul britanic va iniţia „consultare rapidă de trei luni privind măsuri suplimentare pentru a menţine siguranţa copiilor online”, ce va include opţiunea de a interzice reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani şi creşterea vârstei de „majorat digital” pentru a nu permite companiilor să folosească datele copiilor fără consimţământul acestora sau al părinţilor lor, a mai spus Liz Kendall, a informat dpa.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

