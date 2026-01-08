Sălajul, acoperit de iarnă. Probleme sunt pe majoritatea drumurilor

Zăpada a fost așteptată, iar ninsoarea din ultimele două zile este cea mai puternică din ultimii ani. Dacă zăpada este bucuria celor mici, ninsoarea a venit la pachet cu probleme pe majoritatea tronsoanelor, conform informațiilor primite de la cititori. În Zalău s-a acționat cu material antiderapant la primele ore ale dimineții, dar în special pe arterele principale. Probleme sunt în cartiere. Pe Meseș, autospecialele au intervenit, drumul nefiind blocat. Dar, urcarea a fost aproape imposibilă pentru cei ale căror mașini nu erau echipate cu anvelope de iarnă în stare bună. La fața locului au intervenit și echipaje de poliție, acestea verificând dacă autocamioanele sunt echipate cu anvelope potrivite pentru acest anotimp, dar și pentru a interveni dacă este cazul. Deficiențe mari sunt în mediul rural, pe anumite drumuri județene și comunale.

