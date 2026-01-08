Doliu în rândul colecționarilor sălăjeni. A murit Michael Werner, colecționar și traducător autorizat

Început de an trist pentru colecționarii din județul Sălaj. Din păcate ne-a părăsit Michael Rudolf Albert Werner, un german stabilit cu decenii în urmă în Sălaj. Era doar un puşti când a primit prima piesă de colecţie: o monedă datată 1873, ce i-a fost dăruită de către un membru al familiei sale. Pe atunci elev în clasa a cincea şi pasionat de istorie, Michael Werner s-a gândit să ia exemplul mamei sale, pasionată de filatelie, şi să îşi înceapă propria colecţie. Hobby-ul din copilărie s-a transformat, mai târziu, într-o pasiune costisitoare, care îl ţine în priză, mereu în căutare de noi piese cu care şi-ar putea completa preţioasa colecţie. Germanul s-a mutat în Sălaj în anul 1992. Poate vorbi la nesfârşit despre istoria monedelor, despre perioada istorică în care a circulat banul respectiv, despre piesele pe care le-a strâns, dar şi despre cele pe care nu a reuşit să le cumpere. Născut în anul 1957, în Rheinsberg, un orăşel din nord-estul Germaniei, Michael Werner s-a stabilit în România în 1992. După ce a dobândit cetăţenia română, a predat limba germană la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”. Începând cu anul 2001, Michael a lucrat ca traducător autorizat şi a fost membru al Societăţii Numismatice din România şi Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj. Dumnezeu să-l odihnească.

