Sălăjenii, invitați la concertul caritabil „NoRo”

Se apropie cea de-a patra ediție a concertului caritabil „NoRo”. Spectacolul va avea loc în data de 9 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. „Vă invităm să fiți alături de noi pentru o seară plină de muzică, solidaritate și speranță. Evenimentul a devenit o frumoasă tradiție prin care comunitatea se unește pentru a susține activitățile Centrului „NoRo” și persoanele cu boli rare”, a declarat Dorica Dan, coordonatoarea centrului. Ora concertului, dar și surprizele spectacolului urmează să fie anunțate în aceste zile de organizatori. Spectacolul este unul de susținere a activităților dedicate în întregime pacienților cu boli rare.

Share Whatsapp Email