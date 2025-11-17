Afacerile sălăjene, pe podiumul galei Confederației Patronale IMM România la București

Mai multe afaceri sălăjene au fost premiate la gala organizată de Confederația Patronală IMM România, desfășurată la Ateneul Român din București. La eveniment a luat parte și Organizația Patronilor Sălaj, alături de reprezentanți ai mediului economic, guvernamental și chiar european, potrivit transilvaniabusiness.ro.

Gala a fost dedicată celor mai performante companii din România, iar scopul organizatorilor este acela de a susține mediul de afaceri românesc și de a duce mai departe mișcarea patronală, după cum a precizat președintele OPS, Alin Buză, potrivit sursei citate. Mai mult, acesta a menționat faptul că IMM-urile demonstrează încă o dată că diferența este determinată de inovație și spiritul de echipă.

În cadrul acestei gale au fost premiate mai multe companii sălăjene, de la firme din domeniul instalațiilor electrice și al construcțiilor, care au ocupat poziții fruntașe în top, până la alte categorii, inclusiv Adela by Denta Clinic – activități de asistență stomatologică.

Pentru Topul Național au fost analizate 898.915 societăți, iar mai apoi realizate circa 9.000 de clasamente naționale generale, axate pe domenii și regiuni. Criteriile în acest sens au fost atât profitul brut, cifra de afaceri, productivitatea, dar și performanța globală în business, după cum notează aceeași sursă. Astfel, firmele lidere din Sălaj sunt:

Silcotub – întreprinderi mari,

Hanna Instruments – întreprinderi mici,

Construct Beta – întreprinderi micro,

Avril – întreprinderi mijlocii, întreprinderi nou înființate.

Confederația Patronală IMM România a luat ființă în anul 1992 și este reprezentativă la nivel național pentru aceste societăți.

Sursă foto: startupcafe.ro