Ministrul Cseke Attila, așteptat vineri la Șărmășag

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, Cseke Attila, este așteptat vineri la Șărmășag, la recepția oficială a investiției privind eficientizarea energetică pentru 24 de blocuri de locuințe existente la nivel local. Lucrările au fost finanțate prin Planul Național de Reziliență și sunt considerate deosebit de importante pentru reducerea costurilor de întreținere a acestor imobile din centrul de comună. În Șărmășag se mai află în derulare și investiții la Școala Gimnazială nr. 2, unitate de învățământ cu peste 100 de elevi. La școală, proiectul urmărește izolarea termică a pereților, înlocuirea acoperișului, ferestrelor și alte lucrări de specialitate. Investiția se va încheia anul viitor și va avea ca rezultat îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori, dar și reducerea cheltuielilor cu energia utilizată mai ales pentru încălzirea încăperilor.

Share Whatsapp Email