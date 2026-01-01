USR a depus o iniţiativă legislativă pentru activitatea de vânătoare

Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun a depus o iniţiativă legislativă care stabileşte distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru cetăţenii care locuiesc sau tranzitează zonele aflate în apropierea fondurilor de vânătoare, precum şi a drumurilor deschise circulaţiei publice, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, initiativa USR propune completarea cadrului legal în vigoare prin stabilirea unor distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru populaţie şi infrastructura publică.

„Asigurarea unei zone de protecţie lângă localităţi este absolut necesară în condiţiile în care pot avea loc accidente, chiar şi în ciuda tuturor măsurilor de precauţie legale. În primul rând, oamenii trebuie să se simtă protejaţi în casele şi curţile lor. În al doilea rând, desfăşurarea activităţii de vânătoare trebuie să aibă loc într-un mod care nu este perturbat de factori externi. Recent, presa a relatat despre un caz din Ilfov în care partide de vânătoare s-au desfăşurat în imediata apropiere a zonelor locuite. Trebuie să înţelegem că libertatea fiecăruia se opreşte acolo unde încalcă libertatea celuilalt”, declară Cynthia Păun, membră a Comisiei pentru mediu din Senat, a informat Hotnews.

Iniţiativa legislativă modifică Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 prin completarea articolului 39, a transmis sursa menţionată, instituind următoarele interdicţii:

*vânătoarea la o distanţă mai mică de 200 de metri în cazul utilizării armelor cu alice;

*vânătoarea la o distanţă mai mică de 500 de metri în cazul utilizării armelor cu glonţ sau a cartuşelor cu proiectil unic, faţă de terenurile intravilane ocupate cu construcţii sau curţi, precum şi faţă de drumurile deschise circulaţiei publice.

Totodată, a transmis Hotnews, prin modificarea adusă articolului 42 alin. (1), încălcarea acestor prevederi este calificată drept infracţiune, consolidând astfel caracterul preventiv şi coercitiv al reglementării.

Iniţiativa urmăreşte, a mai relatat sursa amintită, realizarea unui echilibru între exercitarea activităţilor cinegetice şi protejarea vieţii, integrităţii corporale şi siguranţei cetăţenilor, precum şi a bunurilor şi infrastructurii publice.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro