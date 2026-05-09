Sălăjeanca Dorica Dan, membră în grupul european privind bolile rare

Cu siguranță este una dintre cele mai implicate persoane din România în tot ceea ce ține de bolile rare. Drept dovadă, sălăjeanca Dorica Dan, cea care a pus bazele Centrului Pilot pentru Boli Rare din România – NoRo Zalău, a fost inclusă în grupul operativ regional european privind bolile rare. „Persoanele care trăiesc cu boli rare din Europa se confruntă în continuare cu provocări majore, de la diagnosticarea întârziată până la accesul inegal la îngrijire. Aștept cu nerăbdare să contribui la Planul european pentru bolile rare și să sprijin acțiuni mai puternice și mai coordonate atât la nivel european, cât și global. Acest Plan va fi apoi prezentat la Conferința europeană privind bolile rare și produsele orfane (ECRD 2026), care va avea loc la Praga, în 3-4 iunie 2026”, a declarat Dorica Dan. Felicitări, Dorica!

