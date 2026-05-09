Apa fântânilor din Zalău, verificată din nou

Într-o întâlnire găzduită de Instituția Prefectului Sălaj, autoritățile sanitare au anunțat că apa fântânilor din Zalău va fi verificată din nou. Procedura este una care se derulează periodic, iar în funcție de rezultatele obținute, factorii responsabili sunt înștiințați pentru luarea măsurilor necesare. Vizate sunt toate fântânile publice din oraș pentru că aproape toate au apa cu un nivel de amoniac peste limitele admise. La toate au fost montate plăcuțe de informare, dar în unele cazuri au dispărut.

