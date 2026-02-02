Scandal în Zalău. Tânăr care își amenința colegii cu cuțitul, încătușat de jandarmi

Incident grav în municipiul Zalău. Duminică seara, în jurul orei 20, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict între mai mulți tineri, pe o stradă din oraș. În scurt timp, jandarmii l-au imobilizat pe agresor. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr în vârstă de 18 de ani a amenințat cu un cuțit pe alți trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „amenințare” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”, urmând ca acestea să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea continuării cercetărilor.

