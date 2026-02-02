Recrutarea elevilor în perioada comunistă, interpretată de tânăra generație, la Zalău

Deși nu au trăit vremurile greu încercate de comunism, tinerii voluntari de la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău au reușit să dea viață unui demers artistic autentic. Vineri, 30 ianuarie, a avut loc premiera piesei experiment „Operațiunea I.E.S.”, un spectacol construit cu migală prin documentare, reflecție și asumare.

Piesa abordează un subiect dificil al istoriei recente, recrutarea elevilor de către Securitate înainte de căderea regimului comunist, privit prin ochii unei generații care nu a trăit acele realități, dar care le-a cercetat, le-a înțeles și le-a transpus scenic cu sinceritate și forță expresivă.

Acest spectacol nu a fost doar o simplă reprezentație, ci o formă de dialog între generații, o invitație la memorie și chiar întrebări incomode, dar necesare, după cum transmit reprezentanții instituției sălăjene.