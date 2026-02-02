Sălajul, printre județele codașe privind contribuția la PIB-ul României

Aproximativ 75% dintre județele din țară, printre care și Sălajul, au o contribuție la PIB-ul național mai mică de 2% din produsul intern brut al anului 2026.

Dacă Bucureștiul, urmat la mare distanță de județe mari precum Cluj, contribuie cu procente semnificative, alte zece județe se află la coada clasamentului, nereușind să atingă nici măcar pragul de 1%, potrivit unei analize realizate de profit.ro.

Datele arată că cele mai multe județe din România se situează, individual, sub pragul de 2% din PIB, multe dintre acestea coborând spre un procent sau chiar sub 1%, conform estimărilor pentru anul în curs.

Analiza indică faptul că Bucureștiul generează singur aproximativ un sfert din produsul intern brut al țării, respectiv 25,5%, în timp ce Clujul contribuie cu 5,3%, Timișul cu 4,3%, iar Prahova și Constanța cu câte 4,1%.

În ceea ce privește Sălajul, județul se situează pe locul 35 din 42 la nivel național, cu o pondere individuală de 0,86% din PIB-ul național, însumând o valoare totală de 17,5 miliarde de lei, potrivit sursei citate.