Rosé de la Domeniile Ostrov – un vin proaspăt pentru sezonul cald

Vinurile rosé au devenit în ultimii ani tot mai populare în rândul consumatorilor, fiind asociate cu mesele relaxate, cu sezonul cald și cu preparatele ușoare. În portofoliul Domeniile Ostrov, rosé-ul ocupă un loc important, fiind produs din struguri cultivați în podgoriile din sudul Dobrogei, într-o zonă puternic influențată de apropierea Dunării. Anul trecut, în 2025, s-au vândut peste 500.000 de sticle de rosé.

Podgoria Ostrov beneficiază de un microclimat specific, în care solurile calcaroase și curenții de aer aduși de fluviu contribuie la dezvoltarea unor vinuri echilibrate, cu aciditate plăcută și un profil aromatic proaspăt. Aceste condiții naturale permit obținerea unor rosé-uri care pun accent pe prospețime și pe caracterul fructat al vinului.

Stilul rosé-ului produs la Ostrov

Rosé-urile produse la Ostrov sunt realizate din soiuri de struguri roșii vinificate într-un stil care urmărește păstrarea prospețimii și a aromelor naturale. În pahar, aceste vinuri evidențiază note de fructe roșii, precum căpșuni, zmeură sau cireșe, completate uneori de accente florale discrete. Structura este în general lejeră, iar aciditatea bine integrată face ca vinul să fie ușor de băut și potrivit pentru numeroase ocazii.

Acest stil de rosé este asociat adesea cu mesele de vară, cu întâlnirile relaxate sau cu preparatele mai ușoare, fiind considerat unul dintre cele mai versatile tipuri de vin.

Rosé-ul în portofoliul Domeniile Ostrov

În funcție de gama din care face parte, rosé-ul este disponibil sub mai multe etichete din portofoliul cramei. Printre acestea se numără Legio Rosé, parte a gamei superioare a producătorului, precum și Naiada Cuvée Rosé, un vin orientat spre consumul curent. În portofoliu se regăsește și Noe Rosé, disponibil în formatul clasic de sticlă de 0,75 litri și produsul Magnum Cuvée Rosé la 1,5L.

Pe lângă aceste etichete îmbuteliate, rosé-ul este prezent și în segmentul vinurilor comercializate în format bag-in-box, o categorie destinată consumului de volum și contextelor informale.

Un vin versatil la masă

Datorită prospețimii și echilibrului dintre aciditate și aromele fructate, rosé-ul este considerat unul dintre cele mai versatile stiluri de vin. Se potrivește bine cu aperitive, salate sau preparate pe bază de pește și fructe de mare, dar poate însoți și mâncăruri ușoare inspirate din bucătăria mediteraneană.

Pentru a evidenția caracterul aromatic și prospețimea vinului, rosé-ul este recomandat a fi servit la o temperatură de aproximativ 8–10°C.

„Rosé-ul de la Domeniile Ostrov este cel mai potrivit vin pentru sezonul cald, datorită prospețimii și aromelor sale fructate. Este alegerea ideală pentru mesele relaxate de vară și momentele petrecute în aer liber, oferind în același timp o experiență plăcută și echilibrată pentru orice ocazie”, a declarat Oana Belu, CEO Domeniile Ostrov.

Despre Domeniile Ostrov

