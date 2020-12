Revolut introduce beneficii noi şi lansează Revolut Plus

Aplicaţia financiară globală Revolut a anunţat introducerea de beneficii noi şi lansarea unui nou tip de abonament, Revolut Plus. Acesta oferă mai multă siguranţă clienţilor atunci când fac cumpărături, acestea fiind protejate în caz de furt, deteriorare şi retururi, chiar şi atunci când politica de returnare nu mai este valabilă, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Cumpărăturile utilizatorilor Revolut sunt protejate până la 1000 euro anual pentru abonaţii Plus, 2500 pentru abonaţii Premium şi respectiv 10.000 de euro pentru abonaţii Metal, pentru toate cumpărăturile eligibile care au fost furate sau deteriorate accidental pe parcursul unui an. Abonaţii Revolut vor beneficia de asemenea şi de o politică de returnare extinsă la 90 de zile, pentru toate cumpărăturile eligibile. Astfel, aceştia nu mai trebuie să se îngrijoreze cu privire la politica de returnare a comercianţilor şi pot cumpăra bilete la evenimente, fără teama că nu vor putea recupera banii în cazul în care lucrurile nu merg conform planului. Banii vor fi rambursaţi direct în contul lor Revolut.

Clienţii Revolut pot face plăţi online în siguranţă folosind carduri virtuale, precum şi plăţi în magazine, folosind servicii de plăţi precum Google Pay sau Apple Pay.

Abonaţii Revolut Plus vor beneficia de asemenea de prioritate atunci când apelează la serviciul de asistenţă din aplicaţie. În plus, părinţii şi tutorii vor putea să le ofere celor mici educaţie financiară pentru viaţă folosind cele 2 conturi Junior disponibile.

Utilizatorii care vor să devină abonaţi Plus, se pot înregistra direct din aplicaţia lor Revolut începând de astăzi. Mai multe informaţii despre beneficiile incluse în abonamentul Plus sunt disponibile aici. Abonamentul Revolut Plus include protecţie pentru cumpărături oferită de Qover şi garantată de Chubb.

Nik Storonsky, CEO and Founder at Revolut, a declarat: „Ne bucurăm să îmbunătăţim abonamentele oferite clienţilor noştri din Europa şi să le oferim acestora mai multă valoare, în timp de îi protejăm de cheltuieli neprevăzute. Vrem să ne ajutăm clienţii să cumpere în siguranţă, ştiind că Revolut îi protejează de furturi, deteriorare sau politici restrictive de returnare”.

Felix Jamestin, Head of Premium Product at Revolut, a spus: „Ne dorim să ajutăm clienţii noştri să aibă mai multă încredere în aceste vremuri prin îmbunătăţirea abonamentelor şi lansarea Revolut Plus. Utilizatorii noştri vor avea acces la un nou abonament convenabil care oferă protecţie suplimentară, şi, în acelaşi timp, vor beneficia de toate funcţionalităţile pe care le apreciază. Ne bucură să vedem că abonamentele noastre sunt apreciate de utilizatori şi credem că Plus este un abonament atrăgător care va deveni în scurt timp foarte popular.”

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro