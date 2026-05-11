Reuniunea Regională a filialelor UZPR din nord-vest

La Carei s-a desfășurat ediția 2026 a reuniunii regionale a filialelor UZPR din nord-vestul țării cu conducerea centrală a Uniunii. Din partea conducerii Uniunii au participat Dan Constantin – președinte al UZPR, Emil Stanciu – vicepreședinte al UZPR, Marian Nencescu – președinte al Filialei Presa Culturală, membru al Consiliului Director, Teodora Marin – coordonator al Editurii UZP, membru al Comisiei de Atestare Profesională și graficianul web Narcis Luca.

Au fost abordate problemele din filiale, precum și problematica mai largă a presei naționale – starea mass-media online, tipărite, audio-vizuale – europene – Drectivele Europen Media Freedom Act și ant-SLAPP, aplicabile și în România și globale – amenințările multiple care stau în fața libertății presei în lumea contemporană. „Vreau să le mulțumesc gazdelor noastre, Filialei Satu Mare. Ne dorim ca această discuție să fie foarte liberă și foarte aplicată. Trebuie să menționăm reglementările Parlamentului European și Comisiei Europene – avem un pachet de directive care vizează profesia noastră și care au ca ax central apărarea libertății de expresie și protecția jurnaliștilor”, a afirmat Dan Constantin.

În numele gazdelor, Filiala UZPR Satu Mare „Anton Davidescu”, Valeriu Ioan, vicepreședinte, i-a menționat pe reprezentanții filialelor reuniți la eveniment: Mircea Chirilă – Filiala Bihor, Elena Câmpan – Filiala „Răsunetul” Bistrița, Marcel Seserman – Filiala „Andrei Mureșanu” Bistrița, Dan Crișan – Filiala Cluj „1991”, Vasile Iluț – Filiala Maramureș, Mihai Sălceanu – Filiala Satu Mare și Daniel Mureșan – Filiala Sălaj.

Președintele UZPR le-a mulțumit celor prezenți pentru participarea la reuniune, gazdelor de la Filiala Satu Mare, acordând o Diplomă de onoare trustului de presă Nord-Vest, pentru contribuția la organizarea reuniunii regionale, împreună cu medalia centenară a UZPR.

M. S.