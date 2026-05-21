Regulile oficiale ale Google pentru a accepta aplicații de casino online în Magazin Play

Google și-a relaxat în ultimii ani regulile privind acceptarea aplicațiilor de casino online în Magazin Play. Dacă în urmă cu câțiva ani aplicațiile oficiale ale cazinourilor online puteau fi instalate doar din alte surse, folosind APK-uri, Google a acceptat operatorii de încredere, care trec printr-un proces riguros de selecție. Astfel, în prezent, Google acceptă următoarele platforme:

Cazinouri online

Pariuri sportive

Curse de cai (acolo unde este reglementată și licențiată separat de pariurile sportive)

Loterii

Aplicațiile eligibile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Sunt mai mulți pași pe care un cazinou online trebuie să îi ducă la bun sfârșit înainte ca aplicația să ajungă în Magazin Play. Primul pas conține inițierea procesului de aplicare pentru a adăuga aplicația în Magazinul oficial Google.

Mai departe, compania care deține drepturile trebuie să arate că respectă toate legile aplicabile și standardele industriei din fiecare țară în care aplicația va fi disponibilă. În același timp, cazinoul online trebuie să aibă și o licență validă pentru fiecare țară în care aplicația va fi disponibilă. Spre exemplu, în România, în Magazin Play sunt acceptate doar aplicațiile cazinourilor online care au licență din partea ONJN.

În cadrul aplicației trebuie incluse doar jocuri de casino online acceptate și reglementate pe teritoriile unde va fi disponibilă aplicația.

Restricții ce trebuie făcute

În același timp, sunt mai multe restricții pe care cazinourile online trebuie să le efectueze, în așa fel încât mediul să fie sigur pentru utilizatori. Astfel, conform regulilor oficiale Google, se menționează următoarele aspecte:

Aplicația trebuie să împiedice utilizatorii minori să o folosească;

Aplicația trebuie să blocheze accesul și utilizarea din țările, statele/teritoriile sau zonele geografice care nu sunt acoperite de licența de jocuri de noroc furnizată de dezvoltator;

Aplicația nu trebuie să poată fi achiziționată ca aplicație plătită în Google Play și nici să utilizeze Google Play In-app Billing;

Aplicația trebuie să fie gratuită pentru descărcare și instalare din Google Play Store;

Aplicația trebuie să fie clasificată AO (Adult Only) sau echivalent IARC

Aplicația și pagina sa de listare trebuie să afișeze clar informații despre jocul responsabil.

Practic, prin aceste reguli, Google se asigură că în magazinul său oficial ajung doar aplicații de încredere, care au trecut deja printr-un proces de verificare în fiecare teritoriu în parte, din moment ce au licență de a activa. În același timp, Google ia măsuri în așa fel încât aplicațiile disponibile să promoveze jocul responsabil și să ia măsuri pentru a se asigura că minorii nu își fac cont.

Cum recunoști o aplicație de încredere

În momentul în care se află în Magazin Play, îți poți da seama că aplicația a trecut deja printr-un proces de verificare, astfel că este de încredere. Mai departe, poți face o comparație între aplicații. Un semn bun este când aplicația are actualizări constante, în așa fel încât să se rezolve micile probleme și să se aducă îmbunătățiri. Aplicația Android TopBet, de exemplu, a beneficiat de ultima actualizare la finalul lunii trecute, iar aceste update-uri sunt efectuate cu regularitate de echipa din spatele acestui brand relativ nou pe piață, astfel încât clienții să beneficieze de o experiență optimă.

Mai departe, când o aplicație promovează jocul responsabil în mod transparent, îți dai seama că nu este vorba doar despre un cazinou care își dorește să facă profit, ci unul care pune accent pe divertisment și își dorește clienți care să fie conștienți că scopul adevărat este acesta.

Jocurile de casino online, atât din aplicații cât și din browser, sunt dedicate în exclusivitate adulților, iar operatorii licențiați de ONJN iau măsuri stricte pentru a se asigura că minorii nu ajung pe platformă. Fiecare client este obligat să își verifice contul, conform prevederilor legale.