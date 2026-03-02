Rata șomajului în Sălaj a crescut cu peste 2%

Cele mai recente statistici privind rata șomajului înregistrată la nivel județean arată că numărul sălăjenilor aflați în evidențe, fără a ocupa un loc de muncă, a crescut în ultima lună a anului trecut cu peste 2 procente, potrivit comunicatului Direcției Județene de Statistică Sălaj. În luna decembrie 2025, 5.702 sălăjeni erau șomeri, iar în raport cu populația totală a României, aceștia reprezintă 2,2%.

De asemenea, datele arată o creștere de 2,1% față de luna noiembrie a anului precedent. Din cei peste cinci mii de sălăjeni șomeri, o mie se aflau în plată, iar rata șomajului înregistrată în ultima lună din 2025 a fost de 6,4%, raportată la populația activă civilă de la 1 ianuarie 2025.

Cât despre rata șomajului la nivel național, în aceeași perioadă de referință, aceasta a fost ajustată sezonier la 6%, valoare egală cu cea înregistrată în luna noiembrie 2025, potrivit Institutul Național de Statistică. În România, numărul șomerilor, cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna respectivă, era de 493.700 de persoane, în creștere comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024.

Sute de locuri vacante

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la nivel național erau disponibile, în a doua jumătate a lunii februarie, 32.926 de locuri de muncă, dintre care 412 în Sălaj.

De asemenea, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, sute de locuri de muncă vacante în mai multe țări europene, precum Suedia, Norvegia, Olanda, Germania sau Italia.