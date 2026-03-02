Pentru două zile, Zalăul a devenit centru național pentru boli rare

Conferința Națională dedicată Zilei Bolilor Rare, organizată la Zalău, zilele trecute, de Centrul NoRo și prezentată de sălăjeanca Dorica Dan, coordonatoarea centrului, a reunit specialiști din domeniul medical, reprezentanți ai autorităților publice și ai instituțiilor implicate în furnizarea serviciilor de sănătate și asistență socială, într-un demers comun de informare, conștientizare și dialog. Ediția din acest an s-a desfășurat sub tema campaniei 2026 – „Echitate – Sănătate și dizabilitate în bolile rare: regândirea modului în care vedem persoanele cu boli rare”, evidențiind necesitatea unei abordări integrate și echitabile în ceea ce privește accesul la servicii medicale, sociale și educaționale. Evenimentul a adus în prim-plan provocările cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu boli rare și familiile acestora, precum și importanța colaborării interinstituționale pentru asigurarea accesului la diagnostic precoce, tratament adecvat și servicii integrate de sprijin.

Prezent la eveniment, prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, a declarat că Ziua Bolilor Rare reprezintă un moment important de reflecție asupra nevoii de solidaritate și implicare la nivelul întregii societăți. „Deși fiecare afecțiune rară afectează un număr redus de persoane, impactul cumulat asupra comunităților este semnificativ, iar răspunsul instituțional necesită cooperare între sistemul medical, autorități și organizațiile specializate. Astfel de inițiative contribuie la creșterea nivelului de informare și la dezvoltarea unor politici publice orientate către nevoile reale ale pacienților, promovând incluziunea socială și accesul echitabil la servicii de calitate”, a precizat prefectul.