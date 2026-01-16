Râs în pădurea de lângă Zimbor

Un râs a fost filmat de o echipă de biologi, într-o pădure de lângă localitatea Zimbor. Potrivit wwf.ro, râsul este al treilea mare prădător al Europei, după urs și lup. Are un trunchi scurt, picioare lungi și labe foarte bine dezvoltate, cu care alerga foarte eficient prin zăpadă. Smocurile din vârfurile urechilor îi conferă aspectul său atât de cunoscut. Felina are văzul și auzul extrem de fine, fiind capabilă să detecteze o pradă mică în zăpadă de la zeci de metri distanță. Râsul este un carnivor extrem de discret, care trăiește izolat și se ferește de contactul cu oamenii, se mai arată în prezentarea wwwf.ro. Apare de-a lungul lanțurilor muntoase din sud-estul și centrul Europei, dar și din nordul sau estul continentului, până în pădurile boreale ale Rusiei, apoi Centrul Asiei și platoul Tibetan. În Europa trăiesc circa 9.000 – 10.000 de râși, , iar dintre aceștia, 1.200 – 1.500 trăiesc în pădurile de pe teritoriul României, figurând pe lista animalelor strict protejate.

