Radiografii dentare gratuite pentru elevii și preșcolarii din Zalău

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială Zalău, acordă sprijin financiar în vederea decontării radiografiilor dentare necesare efectuării intervențiilor stomatologice la cabinetele medicale stomatologice școlare, pentru elevii din unitățile de învățământ de stat din municipiul Zalău, precum și pentru preșcolari.

Beneficiarii sunt elevii din unitățile de învățământ din municipiul Zalău, ciclurile primar, gimnazial și liceal, precum și preșcolarii, care vor beneficia de intervenții stomatologice în cadrul următoarelor cabinete stomatologice școlare:

cabinetul stomatologic din incinta Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu”;

cabinetul stomatologic din incinta Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu”;

cabinetul stomatologic din incinta Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”.

Pentru a beneficia de radiografii dentare decontate, se parcurg următoarele etape:

medicul stomatolog din cadrul cabinetului medical școlar identifică preșcolarii și elevii care au nevoie de radiografie dentară;

ulterior, medicul stomatolog din cadrul cabinetului școlar direcționează elevii/preșcolarii către laboratorul de radiologie dentară care a încheiat cu DAS Zalău un contract de prestări servicii;

elevul/preșcolarul va prezenta medicului stomatolog radiografia dentară și copia după actul său de identitate (certificat de naștere/C.I.);

DAS Zalău întocmește lunar un referat cu toți elevii/preșcolarii care au beneficiat de radiografie dentară în luna precedentă.

M. S.