Radio Zalău, un radio de poveste

O nouă poveste radiofonică a apărut în peisajul media sălăjean. În centrul acestei povești se află inconfundabilul Szentkirályi Ștefan, zălăuanul căruia cei mai mulți prieteni îi spun „Piști”, un profesionist în lumea radioului, un om care va rămâne mereu tânăr, plin de energie, veșnic zâmbitor. Îl cunosc de mulți ani, e fain, plin de viață. A activat decenii la mai toate radiourile locale, iar recent s-a hotărât să înființeze un post de radio local, unul virtual. De ce? În primul rând pentru că iubește radioul, iar în al doilea rând pentru că Sălajul nu mai are un post de radio local de mai bine de un deceniu. Așa s-a născut Radio Zalău, care nu este doar un proiect media, este un angajament față de oraș și oamenii săi.

„Cu un conținut relevant, interactiv și ancorat în realitatea locală, acest post de radio va deveni un punct de referință pentru toți cei care trăiesc, muncesc și iubesc Zalăul, un oraș cu o identitate puternică, o comunitate activă și o dorință de afirmare. Într-o lume în care informația circulă rapid, iar mass-media naționale domină peisajul comunicării, un radio local este mai mult decât un simplu proiect – este un liant al comunității”, este o parte din mesajul lui Piști. Intrați pe www.radiozalau.ro, căutați-l pe facebook, pe toate rețelele virtuale. Mult succes, Piști!