Gata școala! Începe vacanța pentru preșcolarii și elevii sălăjeni

Elevii sălăjeni au parte de o nouă săptămână de vacanță, prevăzută în calendarul anului școlar în curs.

Începând de sâmbătă, 14 februarie, și până duminică, 22 februarie, preșcolarii și elevii grădinițelor, școlilor și liceelor din întreg județul vor avea parte de vacanța mobilă de schi, organizată diferit în funcție de decizia autorităților județene.

Astfel, săptămâna de vacanță este programată în județul Sălaj în perioada 16-22 februarie, la care se adaugă zilele de weekend, alături de elevii și profesorii din județele Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași.

După această perioadă de pauză va începe cel de-al patrulea modul din cele cinci stabilite pentru anul școlar în curs. Din 23 februarie și până în 3 aprilie, elevii vor fi prezenți în sălile de clasă, urmând ca din 3 aprilie să înceapă vacanța de Paște.

În cadrul celui de-al patrulea modul, absolvenții ciclului gimnazial și liceal vor susține simulările examenelor naționale, conform calendarului oficial.

Elevii claselor a VIII-a vor susține simulările în zilele de 16 și 17 martie, iar cei din clasa a XII-a în perioada 23-26 martie.