Prin Racâș, cu alcoolul la volan

Luni, în jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hida au oprit pentru control un autoturism în localitatea Racâș, condus de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Zalău.

În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hida.

M. S.