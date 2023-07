Primim la redacție

Domnule „PRIMAR” al Zalăului, Teodor Bălăjel (după cum v-a încoronat un ziarist zilele trecute), am dori să ne răspundeți la acest mesaj, la esența lui, și cum considerați dvs. de cuviință.

„Ne” lăudăm cu parcuri, locuri de joacă pentru copii, spații verzi… ne bucurăm că „jucăria” numită Citadin funcționează perfect sub comanda dumneavoastră (sau poate nu chiar perfect)… după cum bine știm, conduceți ședințele de urbanism cu multă fermitate și gândire logică, facem orașul frumos, bine gândit, exact în urma acestor ședințe, dezvoltăm orașul, copiii au nevoie de parcuri și locuri de joacă pe care domnul primar Ciunt le-a promis și le-a făcut (str. Nechita, Dumbrava), și îi mulțumim pentru asta dânsului (PRIMAR al Zalăului), iar laudele pentru dânsul pot continua.

Ne limitam cu cerința noastră strict legat de aceste locuri de joacă pentru copii, și astfel, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Domnule „primar” Bălăjel, vă rog să închideți 15 secunde ochii și să vă imaginați coborând pe strada Ioan Nechita, vă îndreptați către parc unde sunt plin de copii care se joacă, aleargă, plini de bucurie și zâmbete, zonă frumoasă în mijlocul cartierului însorit… iar apoi imaginați-vă vis-a-vis de parc un service auto, o spălatorie cu vulcanizare, plin de anvelope clădite și miros de cauciuc, sunete de pistoale pneumatice de strâns roțile la mașini, turații de mașini pentru verificarea noxelor masinii… cum e domnu’ vice? Simțiți mirosul de noxe și de cauciuc, auziți pistolul de roți!?… cred că deja ați deschis ochii, nu vă place ce auziți și vedeți!?

Asa că am dori să aflăm motivarea dumneavoastră logică pentru această „dezvoltare” a zonei de pe str. Ioan Nechita, în „armonie perfectă” cu acești copii, al căror zâmbet și fericire se pare că pentru dumneavoastră trece pe plan secundar. Ați scos la licitație râvnitul punct termic PT 42 (o clădire în paragină, fără supărare), unde conform certificatului de urbanism SE PERMIT servicii de reparații auto, spălătorii, vulcanizări etc. Domnule Bălăjel, sper că o să aveți curajul să vă faceți o poză ca și în alte locuri frumoase din Zalău, mergând prin parcul plin de copii și un service sau o vulcanizare auto!

P.S.: dorim să citim din partea dumneavoastră un „drept la replică” ce să arate iubirea dumneavoastră pentru copiii acestui cartier.

Blaga Nicolae – Zalău