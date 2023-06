Prime Restaurant Dumbrăviţa

Prime Restaurant & Bar este locul ideal unde bauturile si manacarea de calitate sunt impartasite cu prietenii, familia si colegii de munca, iar caldura si energia tipica italiana te vor surprinde.

Prime Restaurant & Bar, un loc unde prietenii, colegii și familia se reunesc pentru a împărtăși momente speciale înconjurati de căldură și energie pozitivă. Meniul nostru autentic oferă o varietate de mâncăruri italiene și mediteraneene, iar spațiul nostru este perfect pentru a împărtăși povești și a savura mâncare delicioasă alături de persoanele dragi.

Situat în Dumbrăvița, pe Strada Etolia Nr. 12, Prime Restaurant este o parte integrantă a The Stein Collection Hotel, un hotel boutique de lux destinat călătorilor atât de afaceri, cât și de agrement. Aici, veți descoperi adevăratul gust al bucătăriei italiene-mediteraneene.

Despre Stein Collection Hotel din Dumbravita

Hotel Stein Collection se află în inima Dumbrăviței, la doar 10 minute distanță de centrul orașului Timișoara. Inaugurat în anul 2021, acesta este unul dintre cele mai noi hoteluri din zonă. Combinația perfectă între eleganță și modernism, servicii premium și profesionalism, precum și confortul camerelor cu vedere spre grădină, fac din Hotel Stein Collection o destinație minunată pentru oaspeții noștri.

Indiferent că sunteți în călătorie de afaceri sau în vacanță, vă garantăm o experiență de patru stele care vă va încânta simțurile. Camerele noastre elegante și bine amenajate vă oferă confortul de care aveți nevoie pentru a vă relaxa și a vă bucura de timpul petrecut aici. Vederile panoramice spre grădină adaugă o notă de frumusețe și liniște fiecărei experiențe de cazare.

La Hotel Stein Collection, ne mândrim cu servicii de înaltă calitate. Personalul nostru dedicat și bine instruit este mereu pregătit să vă ofere asistență în orice aveți nevoie, pentru a vă asigura că sejurul dumneavoastră este unul confortabil și plin de satisfacții. Indiferent că aveți nevoie de informații turistice, recomandări pentru restaurante sau alte servicii personalizate, suntem aici pentru a vă ajuta.

Pe lângă serviciile noastre excelente, vă oferim și o gamă largă de facilități. Restaurantul nostru rafinat vă întâmpină cu preparate delicioase și meniuri variate, care satisfac cele mai exigente gusturi culinare. De asemenea, puteți savura băuturi răcoritoare și cocktail-uri în lobby-ul nostru elegant sau pe terasa noastră relaxantă.

Hotel Stein Collection este locul ideal pentru evenimente și întâlniri de afaceri. Avem la dispoziție săli de conferințe moderne și bine echipate, unde puteți organiza întâlniri de succes sau evenimente speciale. Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta să planificați și să gestionați fiecare detaliu al evenimentului dumneavoastră.

Vă invităm să experimentați combinarea perfectă între stil și ospitalitate de patru stele la Hotel Stein Collection. Indiferent de scopul vizitei dumneavoastră, vă garantăm că veți avea parte de o ședere memorabilă într-un cadru elegant și confortabil.