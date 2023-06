Maria Moldovan, câștigătoarea locului I la Olimpiada Națională de Geografie, îi va avertiza pe sălăjeni despre furtunile periculoase

Maria Moldovan studiază la Colegiul Național Silvania din Zalău, este în clasa a IX-a C, profil matematică-informatică și a obținut premiul I la Olimpiada Națională de Geografie, iar de zilele trecute a intrat în rândul voluntarilor de la Severe Weather Alert Sălaj, meteorologii amatori care îi avertizează pe sălăjeni despre vremea rea sau vânează furtuni, pentru a studia efectul și comportamentul acestor fenomene meteorologice periculoase

„Suntem foarte încântați de venirea ei în echipă și în același timp ne mândrim că Sălajul are tineri atât de valoroși, care ne fac cinste și care se implică în proiectul nostru, făcut special pentru cetățenii acestui județ. Ne bucurăm că avem printre noi adolescenți ce își doresc să învețe și să se implice. Generația ce vine este una excepțională și suntem mândri că putem să ajutam în dezvoltarea lor. Suntem siguri că ne va ajuta foarte mult și se va familiariza rapid cu echipa SWAS”, este mesajul echipei Severe Weather Alert Sălaj. E interesant pentru că Maria este într-o clasă de matematică-informatică intensiv. Mi-a spus că există o legătură între geografie și matematică, ambele fiind științe exacte, iar matematica a ajutat-o în obținerea unui asemenea rezultat. Nu știe exact ce va face după ce va absolvi și facultatea. Speră să profeseze într-un domeniu care are legătură cu geografia. Maria este pasionată și de fotbal, sport pe care îl practică ori de câte ori are ocazia.

Foto: Severe Weather Alert Sălaj